SANJA LIJE SUZE ZBOG FRANA! MATORA GA UBEDILA DA NEMA NIŠTA SA NJOM: Nemam pravo da budem srećna, stvarno mi se svideo! (VIDEO)

Nakon što je Sanja Stanković saznala da Fran Pujas ne želi ništa sa njom, i da mu je sve mučenje, ona se sakrila u garderober, gde se jadala Ivani Marinković.

Nju je sve to mnogo pogodilo, s obzirom na to da je već nekoliko puta naglasila kako joj Fran prija.

foto: Printscreen

"Ma šta da pričam sa njim, kad je rekao šta ima. On mi sad priča da ne može da podnese pritisak i da ga Matora gleda ispod oka. Ja ne mogu da ga ignorišem, i da se pravim i sama znaš kako je to. Ne želim da mu se nakači Matora, ja ću se već nekako ohladiti i to je to. Nervira me samo što ja nemam prava da budem srećna. Meni se on stvarno svideo", kroz suze je rekla Sanja.

"Ako ti je stalo, bori se. Kako je tek meni, šta misliš? Tako da ako misliš da može da bude kako treba, bori se", rekla je Ivana.

