MATORA SVE RUŠILA PRED SOBOM! Matoru dobila nervni slom zbog Sanjine sreće s njim! U naletu besa niko nije mogao da smiri!

Jovana Tomić Matora ne može da se pomiri sa tim da se Sanji Stanković dopada Fran Pujas. Njoj je prišao Lepi Mića kako bi je smirio, ali mu nije pošlo za rukom. U jednom trenutku u naletu besa Matora je počela da viče, a onde je i šutnula i oborila sve što se nalazilo na stolu.

- Matora, ne možeš da staješ na put njihovoj sreći, ko si ti da ih terorišeš, nemoj više da terorišeš Sanju i Frana! - rekao je Mića.

- Pustite me samo, molim te, bolje da ja ne kažem ono što imam. Napraviću lom, pustite me da budem sama i prihvatim to, mene boli uvo za Frana - rekla je Jovana.

foto: Printscreen

- Ona mene pravi budalom a zna da sve znam, ne znam šta hoće - dodala je Matora.

- Ja tebe razumem, ali moraš da se smiriš. Ona je meni rekla da se on njoj sviđa - dodao je Mića.

- Ja sam primetila da joj se on sviđa, mislila sam da su u pitanju Tomović ili Kristijan. Ona što je radila sa mnom, radi i sa njim, ja u Franu vidim sebe. Ja sam nju tri meseca muvala, ona sa njim igra igru jer je on njoj dobar - dodala je Matora.

kurir.rs

Kurir