PREŠLA JE SVAKU GRANICU, KUPIO SAM JOJ STVARI OD 2.000 € I PLATIO SILIKONE! Jovica se oglasio prvi put, u BOLOVIMA priča o Maji!

Jovica Putniković nedavno je imao saobraćajnu nezgodu i bio je životno ugrožen, te se i dalje nalazi u bolnici gde se polako opravlja nakon operacija.

Bivši rijaliti učesnik otkrio je da je u velikim bolovima, te da je nedavno imao još dve operacije, ruke i noge u koje su stavljene šipke, te da leži i da ne može da se pomeri.

"Nisam dobro, ali sva sreća je u tome da sam, kako kažu lekari, završio sa operacijama, sad me čeka dug oporavak, jako je teško. Ne pratim rijaliti, i da mogu, ne bih mogao od bolova, ali sam čuo šta se dešava. Vezano za Maju, ja ništa nisam video što su mi rekli za odnos sa Alenom, ali mi smo imali dogovor, pred njen ulazak", rekao je on i dodao:

"Ja sam iz šale njoj rekao zašto ne bi ušla u "Zadrugu", da se promovišeš, ispuniš svoj san, bio sam joj podrška, povukao sam veze, zvao neke ljude, i ona je dobila razgovor sa produkcijom, a potom i potpisala ugovor. Dogovor je bio da ne bude debil tamo, da se druži sa svima, ali jedino da se ne grli, ljubi i spava u krevetu sa drugim muškarcem. Rekao sam joj i da ne razmišlja o meni napolju, da iako uradi nešto tamo, da je ja nikada neću vređati i pljuvati, kao što i neću. Ona i ja smo imali dogovor, koji je ona prekršila. Prešla je svaku granicu. Pred ulazak sam se potrudio da joj priuštim sve da bi bila srećna, sva garderoba, sve što je unela je novo, jer nisam želeo da se oseća bezveze. Ja je nikad nisam gledao kao sponzorušu, nikad to i nije bila. Sada treba da joj stigne odeća vredna 2.000 evra, koje sam poslao mojoj sestri Neveni, da joj kupi sve. Ona i ja za godinu dana nismo imali nijednu svađu. Molila me je da je nikad ne ostavim, tolika je ta njena ljubav bila", ispričao je Putniković.

Prema njegovim rečima, on je dosta novca dao Maji za garderobu.

"Jesam zvao sam mog zubara jer je htela da sredi zube, to je istina, posle je htela da stavi grudi, naravno da sam ja želeo da platim to sve, iako je ona rekla da će plaćati rate sa svoje kartice, rekao sam joj : "Neka, imaj ti na kartici", uglavnom sam ja plaćao te rate, jer sam znao da nema šanse sama to da isplati sve", kaže on, a potom se osvrnuo i na njenog sina iz prethodne veze:

"Ja sam ga gledao kao svog, on je nekad bio sa babom i dedom, nekad sa nama. Sve sam mu kupovao i bio sam tu za njega. Maja je iz Kovina, jednog dana sam joj ponudio da živimo zajedno, da živi kod mene. Naravno sa sinom, što je i prihvatila. Pored mene je imala sve. Bio sam spreman i jesam prihvatio dete".

Inače Maja sada u rijalitiju sa Alenom Hadrović provodi dosta vremena, a Jovica je otkrio kako gleda na njihov odnos.

"Što se tiče njenog odnosa sa Alenom, ja ne znam ništa nisam video, ali na osnovu onoga što sam čuo, jedini uslov da bude bilo šta između mene i nje posle svega što se desilo, jedini uslov da ima bilo kakav kontakt sa mnom je da prekine svaku komunikaciju sa njim. Jedino tako. Ukoliko to ne uradi, znači da njena ljubav nije toliko jaka prema meni, to je kraj onda", zaključio je Putniković.

Kurir.rs/I.B/Srbija Danas

Kurir