KRISTIJAN GAĐAO MARIJU KULIĆ, A ONDA JE PLJUNUO U LICE! Golubović besan kao ris, obezbeđenje odmah ULETELO u kuću! (VIDEO)

Tokom raspodele budžeta došlo je do haosa kada je Marija Kulić odlučila da budžet Kristijana Golubovića da Vladimiru Tomoviću. Kristijan je skočio na nju, gađao ju je parama, a onda ju je pljunuo u lice.

foto: Printscreen/Zadruga

"Tomoviću dajem i Kristijanov bdužet, jer je zaslužiošto me je branio, udario bi me Kristijan da me on nije odbranio", rekla je Marija.

Kristijan je uzeo budžet, pa ga je bacio na Mariju.

"Pu, j*bem te, ne bih te udario, pop*šao bih te", rekao je Kristijan, a onda je pljunuo Kulićku.

"Mamu ti j*bem šugavu, ološu. J*bem te u usta smrdljiva. G*vno smrdljivo", urlala je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

"Tebe ću da p*šam", nastavio je Kristijan.

"Videćeš šta će da te čeka". uzvratila je Kulićeva.

Obezbeđenje je ušlo u kuću kako bi smirilo situaciju, a Vladimir je prišao Kristijanu i rekao mu da ne bi nikad uzeo taj novac.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs / M.M.

Kurir