NAKON HAOSA SA KRISTIJANOM, MARIJA I MILJANA SE OSAMILE: Tomović im se pridružio, a onda je postavio OVO PITANJE! (VIDEO)

Marija i Miljana Kulić, posle haosa sa Kristijanom Golubovićem, osamile su se ispod trema pa im se pridružio i Vladimir Tomović.

foto: Printscreen/Zadruga

"Pljuvanja u rijalitiju su bila ranije, i bacanje para isto. Problem je što je on opet krenuo na mene. Ja verujem da je on potreban za šou, on skida gaće, ja to neću. Ja da pričam, maštam i to, ja neću. Ja ću da odem", rekla je Marija.

"Ceo organizam mi se trese, ja ga se plašim! Da strepim neću! Srce mi preskače", dodala je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

"Za prošli put razumem, uvredila sma mu porodicu, ali sad nije morao ovo da uradi", rekla je Marija.

"Jesi dobro?", pitao je Tomović.

