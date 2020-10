JANJUŠ VIŠE NIJE MUŠKARAC NEGO P*ČKA! Mirko Gavrić opleo po bivšem cimeru kao NIKO! A evo šta kaže o SKANDALU sa Majom Marinković!

Bivši učesnik rijalitija, Mirko Gavrić komentarisao je aktuelna dešavanja u Beloj kući i tom prilikom se dotakao i Marka Janjuševića Janjuša i njegove bivše ljubavnice Maje Marinković.

"Ako je istina da je pretukao, mislim da bilo šta što bih rekao posle takvog čina, nema nikakvog smisla i jačinu. Kada muškarac digne ruku na ženu, on više nije muškarac nego p*čka. A to što ima dvostruke arpine, nije ništa novo. Sve sam to video još prošle godine", rekao je on.

Janjuš je sada izjavio da mu se dopada cimerka Anđela Milenković, koju nagovara da naprave zajedničku priču, a Mirko je iskreno rekao šta misli o tome:

"Istu stvar je pokušao da uradi i prošle godine sa Ivanom Šopić. Ako se priča ponavlja, to dovoljno govori o intelektualno nivou pojedinaca. Narod je video jednu priču prošle godin. Ista ne može da prođe godinu dana kasnije. Ali i ne treba očekivati destraciju od Janjuša u rijalitiju. Njegov maksimum se sve na dve rečenice: "Evo ne znam", i "Šta ću ja kukavac?"

