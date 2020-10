FRAN JE OSTAVIO MENE, IAKO SE PRIČA DRUGAČIJE: Paula Hublin priznala zašto je došlo do RASKIDA baš u RIJALITIJU!

Paula Hublin otvorila je dušu o vezi sa Franom Pujasom, sa kojim je raskinula tokom trajanja rijalitija.

Ona je sada progovorila o svemu.

foto: Printscreen

"Ja sam mislila da će se naša veza popraviti u rijalitiju, koliko god to glupo zvuči. Ali izolovan je od svega, od poroka, od lošeg društva, da će morati da bude samostalan. Ne znam što smo raskinuli, on je mene ostavio iako se priča da sam ja njega. To moraš njega da pitaš. Ne sviđa mi se više, nisu nestali osećaji, ali ne bih više bila sa njim", govorila je Paula Hublin o svojoj propaloj vezi s Franom Pujasom.

foto: Printscreen

"Meni se Paula svidela od početka, kad je raskinula sa Franom video sam tu šansu, družili smo se četiri i po dana. Nismo stigli do petog dana, četvrtog dana popodne sam shvatio da me više ne interesuje i to sam joj rekao. Dok sam bio sa Paulom primetio sam da mi se Tara sviđa", istakao je Čorba.

