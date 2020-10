ZOLA SE IZVINJAVA, MILJANA PLAČE, A MARIJA KROZ SUZE OSULA: Ćerka mi je NAJGORA osoba, životinja se tako ne bi ponašala! (VIDEO)

Marija Kulić duboko se razočarala u ćerku Miljanu, pa se rasplakala tokom emisije.

Ona je istakla kako je Miljana ponizila celu porodicu.

"Ona je najgora osoba koja radi zlo sebi. Sebi skače u stomak, i svojim najmilijima, ako smo joj uopšte bili najmiliji. Najgora je. To što sam rekla da ću je se odreći, nema potrebe, za mene više ne postoji, ne želim da mi se nikada ne obrati. Više me ne interesuje ništa vezano za nju. Baziraću se na druge ukućane, ovde sam zbog Tijane i Ane i Željka, zbog novca, da njima ulepšam život, Siniša ima razumevanja za to... Svima je jasno da je najgora. Sve devojke koje su dobile mali budžet su me ispoštovale, sve je blistalo. Ona je sve rekla o sebi, najgora je od svih. Jedna životinja, jedna kučka se ne bi tako ponašala", rekla je Marija.

"Iznervirao sam se jer nisam mogao da odgovorim. Nisam ni ja cvećka, ali nisam ni ja za sve kriv. Ne mogu da dopustim da sam samo ja kriv. Izvinjavam se i njenoj porodici i njoj", govorio je Zola kasnije, dok je Miljana sve vreme lila suze.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir