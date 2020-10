RIJALITI NIJE VIŠE ZA MENE, MORAO SAM DA GA UDARIM! Miki Đuričić otvoreno o SUKOBU sa Tomovićem, otkrio da li se KAJE ZBOG SVEGA

Miki Đuričić diskvalifikovan je iz rijalitija nakon fizičkog okršaja sa Vladimirom Tomovićem.

On je sada otkrio da li se kaje zbog toga što je pretukao Tomovića.

"Dogodilo se to što ste i videli na snimku, na dve provokacije nisam odregaovao, ali već na treću sam morao. Pitao sam ga šta sam to uradio, on mi se uneo u facu, ja sam tada krenuo da ga odgurnem, pali smo, nakon čega je on mene udario. Ja sam kriv što sam nasrnuo na njega. Shvatio sam da rijalti više nije za mene", rekao je Miki i dodao:

foto: Printscreen

"Najviše mi je krivo zbog sebe, ali su to budalaštine da me se otac odrekao, prosto ne želim da pričam na tu temu. To su laži. Odnos sa porodicom mi je odličan i sve je u savršenom redu - ispričao je bivši zadrugar u "DeToxic".

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir