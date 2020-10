Bori Santani je postavljeno pitanje da li je bio u vezi sa sestrom Milice Kemez.

"Da li je moguće da si bio sa sestrom Milice Kemez?", glasilo je pitanje.

"Ne, to je glupost, mi smo se samo videli na proslavi jednoj", rekao je Bora.

"Meni nije jasno zašto se ovo pitanje poteže. Nije mi prijatno u ovoj temi, i pogađa me bilo koje poređenje da do toga dođe, boli me da slušam", rekla je Milica.

