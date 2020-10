ZOLA OTKRIO KOLIKO NOVCA PLANIRA DA UZME KULIĆKAMA! Marija skočila kao OPARENA, pa se obrušila na ćerku i njega! (VIDEO)

Marija Kulić osula je drvlje i kamenje po Miljani Kulić i Lazaru Čoliću Zoli.

"Kolio si para smislio da uzmeš Kulićkama, koliko ti fali?", glasilo je pitanje.

"Ne mislim išta da im uzmem, a fale mi milioni. Ja sam njima sve objasnio, neću da se kačim sa Marijom. Svestan sam da ništa lepo nismo pokazali da nas Marija podrži", rekao je Zola.

"Na nama je sve, onakav način života niko ne podržava, ali sada imam plan, i nećemo više biti bolesni. Moja majka je isto lila suze napolju zbog nje", dodao je Zola.

"Ne treba on da ima obzira, znam da me ne poštuje, umeo je i napolju da provocira Sinišu, pa je priznao da je hteo da želi da ga on tuče, pa da ode u zatvor. Ne može očima da me gleda, ali je za sve kriva Miljana", rekla je Marija.

"On je ljubomoran na mene, zbog honorara. Svašta sam radila zbog njega, izgubila pare i ostalo, mogla sam i Željku dva stana da kupim. On je mene ovlastio na njegov honorar jer sam pravila šou sa Mišelom. Ja njemu nikad pijana ne bih prišla, namerno sam ga zvala "Mišel" da ga isprovociram.", rekla je Miljana.

