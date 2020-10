MAJA MARKOVIĆ SE SETILA VERENIKA JOVICE, PA DONELA ODLUKU: Napravila novi izbor i želi samo JEDNO! (VIDEO)

Maja Marković zbog nelagodne situacije sa Alenom Hadrovićem i još uvek nerazjašnjenih stvari sa Jovicom Putnikovićem, svojim verenikom, morala je da preduzme drastične mere.

"Malo smo prisniji. Non-stop me grli. Još on, onako veliki, kad me zagrli, ni ne vidim se. Potpuno me proguta i onda može da se pomisli da radimo ne znam ni ja šta. Zato ću malo da se distanciram", žalila se Maja.

"Ti najbolje znaš", rekao joj je Mića.

"Mislila sam da su spustili loptu otkad sam priznala. Možda tek sledi...", nastavila je Maja, pa dodala:

"Ne znam ništa o njemu, a bilo bi lakše i njemu i meni da mogu da ga posetim ili tako nešto",rekla je Maja o vereniku.

"Ili da uđe", rekao je Mića.

"Ne može, sada cela ova situacija plus", govorila je Maja.

