MIŠEL JE GOSPODIN, SVIĐA MI SE U SVAKOM SMISLU TE REČI! Miljana stala u pevačevu odbranu, ovakav obrt niko nije OČEKIVAO (VIDEO)

Mina Vrbaški je prokomentarisala da Mišel Gvozdenović nema harizmu, a onda je Miljana Kulić stala u njegovu odbranu.

"Ne zanima me Minino mišljenje, ima dosta svojih stvari koje treba da se raščisti. Mina me je zvala da joj pevam", rekao je Mišel.

"Promenila sam mišljenje o Mišelu, on je gospodin čovek ovde. Sviđa mi se u svakom smislu te reči, on je tek ušao u rijaliti, mesec dana je ovde. Momak je gospodin u svakom smislu te reči. Ništa na silu ne radi. On je za mene najveće oduševljenje. Najveći gospodin je ovde", rekla je Miljana.

