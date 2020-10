Veliki šef kaznio je Milana Jankovića Čorbu zbog urušavanja ugleda produkcije, zbog spornog video-priloga koji je nastao pre njegovog ulaska u "Zadrugu", koji je postavljen na društvene mreže, predstavljajući kao da se to desilo prethodne noći.

Čorba je objasnio zadrugarima i potvrdio da je u pitanju bila šala, koja ga je koštala paprenih 10.000.

"Snimili smo snimak pre "Zadruge", pa smo se dogovorili da okače dok sam ja tu. Ovi moji objavili to juče i to je to", ispričao je Čorba.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir