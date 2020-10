TUKAO JE MOJU MAJKU, IMALA JE MNOGO PROBLEMA SA NJIM! Miljana do detalja ispričala Zoli CELU PORODIČNU PRIČU: Marija će pobesneti!

Miljana Kulić odlučila je da podeli sa Lazarem Čolićem Zolom celu porodičnu priču, pa i probleme.

foto: Printscreen/Zadruga

"Moja majka je imala mnoge probleme sa njom. Klela je, i mene pre nego me je mama rodila. Padne iz kreveta, a moj tata neće da je podigne, jer misli da je namerno, a mama napravi cirkus. Mospakja majka je ovala stvari, trudna sa mnom, da ode. On viče na nju, priča joj svašta, vređao. Moja baka nije bila za to da budu zajedno. Perica je tukao moju majku, samo da ne bi bila sa njom. Mojoj majci je on drugi momak, prvi je bio Stamenko. I moj tata je imao devojku Vesnu, imamo sliku, crnu kosu ima. 15 godina su bili zajedno... Mnogo me je pogodila bakina smrt. Ona bi bila baš srećna da je videla da sam ušla u rijaliti. Govorila je da samo o meni brine, da mi želi ostaviti sve", prepričavala je Miljana.

"Stamenko...", smejao se Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

"Dobro, ćuti... Nemoj da si pomenuo to!", zapretila mu je Miljana odmah.

