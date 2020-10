VERENIK PRIČAO KAKO JE PLATIO MAJI SILIKONE, ZUBE I ODEĆU: Ona potonula od BLAMA, a Alen mu zatražio RAČUN! HIT! (VIDEO)

Maja Marković je saznala šta je njen verenik Jovica Putniković izjavio o njenoj prisnosti sa Alenom Hadrovićem.

"Moram da ti kažem da se Jovica oglasio, rekao je da ti je platio garderobu, zube, silikone... Kako to komentarišeš?", pitali su Maju u rijalitiju.

"Drago mi je da se oglasio, nisam očekivala to od njega. Normalno je da me kao dečko podržava u svakom smislu, pa i u finansijskom. Što se tiče grudi, ja sam uzela karticu. Za ovo drugo je dao veći deo novca, stvarno mi je mnogo pomogao, i što se tiče fizičkog i psihičkog stanja, a nije sve platio. Ružno mi je da pričam o tome. Povredila sam ga. Kad smo pričali o svemu ovome, rekla sam mu da se neće desiti, desilo se. On je rekao da neće da me krivi ako se nešto desi ovde, ali dobro. Povredila sam ga. Ne znam šta da kažem za to što je izjavio", rekla je drhvatim glasom Maja.

"Ja sam totalno drugačiji od tog njenog bivšeg momka, verenika... Može meni da ispostavi račun da mu vratim te pare. Nisam očekivao da će da se spušta na nivo finansija. Sada su mi neke stvari mnogo lakše u glavi, nadam se i u Majinoj", poručio je Alen.

"Nisam očekivala da će tako nešto da kaže, razočarana sam što pominje to. Ja sam rekla Kenanu, da mi je on rekao da se neće oglašavati, razočarana sam u to što je pričao o finansijskom smilu, a ne emotivnom. Mogao je i po tom pitanju", rekla je Markovićeva.

