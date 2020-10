ZALJUBIO SAM SE U PAULU, NADEŽDA NIŠTA NEĆE OPROSTITI: Toma otvorio karte, a Biljićeva poslala poruku Panićevoj MAJCI! HAOS! VIDEO

Toma Panić pred svima je priznao osećanja prema Pauli Hublin, a potom progovorio o Nadeždi Biljić.

Panić je istakao da mu Nadežda nikada neće oprostiti.

"Mislim da Nadežda ništa neće oprostiti. Ne razmišljam o tome. Lutam sa mislima, ne stalno, provodim kvalitetno vreme. Nemam vremena da razmišljam o tome, malo mi nekad odlutaju misli. Mišljenej zadrugara i publike me ne interesuje. Za sada jeste dovoljno jako, pustićemo da pokaže vreme. Ne mogu da kažem: "Biće". Rizikujemo. Niko nikome ne može ništa da garantuje", rekao je bivši maneken.

foto: Printscreen

"Što se tiče Paule i mene, ne znam kako da objasnim, desilo se to što se desilo, ne mogu sam protiv sebe. Prija mi njen zagrljaj i njeno sve, potrebna mi je. Posle svega što se dešavalo, mislim da nije samo od tog poljupca (u pabu). Pogledi naši su se sreli pre poljupca. Ćutalo se, neki inat između mene i nje. Zadatak je bio samo da bismo se opravdali, ali nema opravdanja. Zaljubio sam se u Paulu. Zadatak je pokriće, pa ako dobijemo nešto, dobijemo. Znate kad vam prija i miris kože njene. Znam da je napolju katastrofa. Očito je i da pre toga nešto nije bilo pre kako treba. Taj baner, ja i Longa zovem Tigrić, tako da to je moglo i za to", ispričao je Toma.

Dok je Toma pričao Nadežda je obrisala svoje profile na društvenim mrežama.

Isplivala je privatna prepiska Nadežde i Jasmine (majka Tome Panića), kojoj se pevačica izvinila.

"Ne znam šta ste pričali o meni, niti me zanima, preterala sam sa onim rečima, jer se meni život raspada, još malo ležem u bolnicu, a sin i nova snaja će biti tuženi za sve što su mi uradili i ugrozili me... Ja se izvinjavam u svoje lično ime, jer sam doživela nervni slom zbog svega, ja im želim sve najbolje, ali mene više nikada neće videtu, ni čuti. Organizujte mu sve što treba, ja više nemam nikakve veze sa njim, niti on sa nama. Mene niko nikad nije umeo da razume, ni moju bol, još sam gore zdravstveno nego što sam bila. Rezultati su mi jako loši, ali neka je on srećan, mi smo za njega uradili sve što smo mogli od srca. Ne duguje nikom ništa, osim da izađe iz naših života, još jednom se izvinjavam zbog ružnih reči, ali dok se meni život raspada, neko se smeje i to boli mnogo", poručila je Nadežda Tominoj majci, međutim odgovor od nje nije dobila, te je i više nego jasno da Jasmina ne želi više nikakvu komunikaciju sa Biljićevom.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Pink

Kurir