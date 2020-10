TOMOVIĆA MOGU DA IZLUDIM: Fran Pujas posle svega planira ZAKUVAVANJE! Spreman je da OBRNE IGRU! (VIDEO)

Nakon što su zajedno večerali, Aleksandra Nikolić i Fran Pujas su otišli do radionice, gde su porazgovarali o ponašanju u rijalitiju.

Fran je istakao da želi nešto da "zakuva", kao i da mu je rijaliti oduzeo emocije.

"Ovde radiš stvari koje ne bi radio. Jedan dan emotivan, jedan dan te boli uvo za sve", dodala je Aleksandra.

"Ljudi koji su tu više puta su spremni, znaju kako da isprovociraju", istakla je Nikolićeva.

"Ja ako želim, mogu da isprovociram svakog. Tomović me je sad pustio na miru, shvatio je da mogu da ga izludim. Video je da mogu opasno da ga iznerviram, bolje da me pusti na miru. On mene može samo fizički da pobedi, ne može psihički", poručio je Pujas.

