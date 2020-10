NEKA IM JE SA SREĆOM: Nadeždu javno prevario Toma, ljubi se sa Paulom pred kamerama, a pevačica OKRENULA NOVI LIST!

Toma Panić umorio se od uloge vernog muškarca posvećenog svojoj nevenčanoj supruzi Nadeždi Biljić i sedmomesečnom sinu Longu i javno je priznao da je zaljubljen u cimerku Paulu Hublin.

Nevernog Tomu ljubavnica je navela na ovakav potez zapretivši da će ga ostaviti ukoliko nastavi da krije njihovu ljubav i ne prizna da je do ušiju zaljubljen u nju.

foto: Printscreen

"Kada bih rekla da mi je žao deteta ili Nadežde, slagala bih. Nemam empatiju prema ljudima koje ne poznajem, a to dete je previše malo. Verujem da je napolju haos, ali imam emocije prema Tomi i gledam samo sebe i šta mi odgovara. Ostaćemo u ovome, ma šta vi o tome mislili. To je naš a ne vaš život i baš me boli uvo što to osuđujete", izjasnila se Paula u rijalitiju.

foto: screenshot Pink tv

Iako slomljena, Nadežda je odlučno rešila da stavi tačku na odnos sa nevenčanim suprugom, pa kratko prokomentarisala javnu preljubu.

"Rešila sam da okrenem novi list, krenem svojim putem i ostanem fokusirana isključivo na svog sina. Neka im je sa srećom", rekla je Biljićeva.

Kurir.rs/K.Đ/Alo

