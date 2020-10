KARAĐORĐE ODUŠEVIO UKUĆANE: Posle OVIH reči dobio je ogroman aplauz, a jedna ukućanka POTONULA JE OD BLAMA!

Jedan od takmičara popularnog rijalitija "Parovi", koji najrevnosnije obavlja mnogobrojne zadatke je definitivno Karađorđe Subotić.

"Moram da pohvalim Karađorđa da je svaki zadatak izneo do kraja. Bio si divan u zadatku sa bebom. Sve vreme si je držao u naručju i pevao joj pesmu. Bio je to divan prizor", rekla je voditeljka.

Parovi su pozdravili gromoglasnim aplauzom Karađorđa.

"Hvala vam. Meni to nije bio samo zadatak. Ja sam uživao u tome. Podsetilo me je kako je to sve izgledalo kada su moja deca bila mala. Obožavam decu. Nije mi strano da učestvujem u čuvanju beba. Tako sam i svoju unuku čuvao", rekao je on.

foto: Printscreen/Happy

"Coko, da li te je sramota što Karađorđe može da ostane budan i da ispuni zadatak?", pitala je voditeljka Tasićevu.

"Iskreno, jeste me sramota, ali šta da radim. Nisam bila u stanju da ustajem i da ljuljam lutku", rekla je osramoćena takmičarka.

foto: Printscreen Happy

Kurir.rs/ A.P.

Kurir