MIŠEL NE POMINJE STRAŠNU SAOBRAĆAJKU KOJU SU IMALI NJEGOVI RODITELJI: Evo šta se tačno desilo, pevaču je bilo PRETEŠKO!

Jednu stvar koju su mnogi zaboravili, a o kojoj zadrugar Mišel Gvozdenović ne želi da priča, jeste saobraćajna nezgoda koju su imali njegovi roditelji.

Naime, pre sedam godina na Ibarskoj magistrali, prema rečima očevidaca, došlo je do direktnog sudara dva vozila, a u jednom od njih su se nalazili roditelji ovog pevača. Na svu sreću, oni su prošli bez težih povreda, a policija i hitna pomoć su odmah izašli na mesto nezgode i pružili pomoć.

Pevač je tada odmah krenuo kod roditelja kada je čuo šta se desilo.

"Ništa me ne pitajte, jako mi je teško, ali sam čuo da su mi roditelji okej i to mi je najvažnije. Krenuo sam odmah kod njih, a iskren da budem šteta na kolima me sada uopšte ne zanima. Molim vas da me razumete", rekao je Mišel tada za domaće medije. Na sreću, sve se dobro završilo, a oni su mu danas najveća podrška.

