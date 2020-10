MILJANA KULIĆ DOBIĆE NANOGICU?! Zbog nasilja u RIJALITIJU učesnica može da snosi OGROMNE POSLEDICE!

Miljana Kulić i Marko Đedović pre nekoliko dana saslušani su u sudu, povodom tužbe koju je Đedović podneo protiv Miljane, kada ga je u prethodnoj sezoni "Zadruge" fizički napala, a sinoć su ponovo pokrenuli tu temu i izneli nove detalje.

Marko Đedović je, naime, otkrio da bi Miljana kao kaznu mogla da dobije nanogicu, tj kućni pritvor.

foto: Printscreen7Zadruga

"Ja sam sinoć na intervjuu sa Darkom Tanasijevićem izneo neke stvari. Ja sam po priroodi osvetoljubiva osoba, ja sam se poslednjih dana igrao sa Marijom i Miljanom... Sve je to bila igra, kako bi one priznale sve. Tokom našeg druženja, Miljana je sve opovrgla i potpisala izjavu na sudu, i time sebi stavila nanogicu na nogu! Oko detalje, ljudi napolju znaju da je ovo bila potpuna igra, i ja sam tražio znak i oni su mi poslali manitil sa natpisom doktor Đedović! Ja sam dobio sve što mi je potrebno, i sada stavljam tačku na odsnos sa njima", rekao je Marko.

foto: Printscreen

"Ja sam mislila da je on oprostio! Nemam razloga da lažem - on je mene tužio i rekao mi kako je došao advokat, i kako ću da potpišem sporazum, i ja sam otišla i priznala sve što sam uradila. Rekla sam da mi se učinilo, on je meni sve i svašta pričao. Ja sam rekla kako je bilo, da mi je cvređao dete, i nazivao me ubicom deteta! Ja volim što se ovo desilo, on nam je dao dva najveća budžeta! On je dupelizac i uvlakača p*derska. Ja sam njega zatekla kako drži nogu na mojoj majci i mislila sam da ju je šutnuo. Meni je sudija rekla da za to mogu da dobijem, pored moje dijagnoze u tom momentu, da mogu da dobijem uslovnu kaznu. A ako nekoga udarim opet, ja sam zbog toga izgubila mesečni honorar. Ja sam mu se iskreno izvinila, ali on je sada pokazao kakav je čovek", rekla je potom Miljana.

