SLOBA JE BIO PARAZIT I LENČUGA! Nadica oplela po bivšem zetu, a onda prizala da se kaje što Kija i on nisu pokušali da se POMIRE!

Nadica Zeljković i Lazar Čolić Zola poveli su otvoreni razgovor. Iako ne Nadica u ratu sa Kulićkama, ona je Čoliću pružila majčinski savet.

foto: Printscreen/Zadruga

"Moj jedini porok je bio odem u kladionicu, a one su to uveličale. Kad ona kaže narkoman, ovisnik... Ne može da se ponaša kao ja. Ja sam igrao tikete", započeo je razgovor Zola.

"Ti si jako dobar, imaš dobru osnovu da budeš dobar čovek, porodičan, tebe će dete promeniti. Imaš osnovu da budeš dobar čovek. Sad ti je vreme, porodica i sve. Nekako mi delujete fatalno, ne može niko da vas razdvoji, sve je to sudbina. Ako da Bog, da. Šta sad da radimo. Veza uspe ili ne uspe. Morate probati. Mame su uvek nezadovoljne", govorila je Nadica, pa ga uporedila sa bivšim zetom:

foto: Printscreen/Zadruga

"Sloba Radanović, koji je bio čovek bez poroka, bio je parazit, lenčuga. Hoće on kad mu kažeš. Ali njemu je i to teško bilo da ide da radi. Naslediš talenat, grlo, glas i sve, i to te mrzi. Nisam ja to znala, nije ova moja htela da pričamo tome. Meni je žao Zola što nisu ponovo probali, ne za vreme rijalitija, nego posle. Možda bi bilo i neko dete. Možda je trebalo da probaju. Ali on je više slušao njegove", istakla je Zeljkovićeva.

