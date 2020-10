ĐEDOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O PORODICI KULIĆ: Posedujem snimke gde Miljana kaže da je njen otac bio pijan kada su OPTUŽILI Klaru!

Marko Đedović je istakao da poseduje video snimke gde Miljana Kulić priča da je njen otac bio mrtav pijan i da dadilja Klara ništa nije uradila.

"Bio sam u šoku, kada si ti njima to oprostio, da bi oni trebali da te počaste, ja sam to rekao, ništa mi tu nije bilo jasno. Ti si ispričao kod Darka Tanasijevića, posle i kod Milana, kako si mogao sve to da izdržiš?", upitao je Bora.

"Ja sam neko ko zacrta svoj cilj, ja apsolutno mogu sve, kada želim da budem sa nekim dobro, voleće me najviše. Ja nemam tih dilema, kada imam cilj ne interesuju mu prepreke. Hteo sam ja da to malo duže traje, ali nije bilo svrhe ni potrebe. Malo sam se posrpdao. Kristijan je prvi posumnjao, a on je neko koga ne možete tek tako lako da prevarite. Što se toga tiče, ja sam rekao da mi pošalju neki znak, najteže mi je bilo da slušam te seljačke priče i da su to bolesni ljudi", odgovorio je Đedović i dodao:

"Ja posedujem snimke u kojima Miljana kaže da je njen otac bio mrtav pijan i optužili su Klaru za nešto što nije uradila. Ovde svi znaju, evo Čorba ima dete, pa da ga pitamo da li bi pustio nekome ko laže i ko nije dobar da ga čuva? Sva njihova sadašnja priča pada u vodu. Narod vidi da li je neko umobolan ili ne. Ivana Šašić je bila prisutna kada je njena majka izjavila da je Miljana bolesna, da ona treba na bolničko lečenje i da vidi duplo. Ja sam dobio ono što sam hteo, dobio sam mantil da to izgleda vrlo verodostojno."

Tara je rekla da je to znala još od pre tri meseca, u neku ruku je i ona glumila prijatelja - ubacio se Bora.

"Da, samo što je ona preterivala, ona je takva, ona je nekad previše "njanjanja", bilo mi je muka, pa sam je upozoravao. Miljana jeste loše, ali samo u psihičkom stanju. Ja sam Klaru povezao sa novinarima, iznećemo jezive stvari. Ovo je upečatljivije od Kije, Lune i Slobe. Kako ti možeš da provališ situaciju kada nisi mogao, kaže kritikuje dete, ona treba da ga vaspita, a ne da prodaje bolest svog deteta. Što se tiče Miljane i Zole, smatram da trebaju da budu zajedno, on ne treba da pljuje njenu majku.", ispričao je Marko.

