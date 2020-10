TOMA PANIĆ PROGOVORIO O NADEŽDI I NJIHOVOJ VEZI: Prošao sam golgotu, to je samo TIŠTILO u meni! Po prvi put sam ZALJUBLJEN! VIDEO

Toma Panić progovorio je o javnoj prevari i bolu koji je naneo nevenčanoj supruzi Nadeždi Biljić.

foto: Printscreen/Zadruga

"Mogu da kažem da sam prvi put onako baš zaljubljen. To ne može niko da mi zabrani, da li je pogrešno ili nije, to je već neko drugo pitanje. Mi nismo pokvareni, ali sa neke druge strane, ljudi ovde lepe etikete stalno. To što sam pričao sa Paulom, ovde se predstavlja kao da ja nisam otac. Koliko je ona majka, ja sam toliko otac. Ja nju nisam blatio ni pred kim, iako je ona mene, ja nju nikada nisam blatio, niti prebacivao neke stvari. Još dok je bila priča Dragana i Milica, dok se ništa nije dešavalo, ja dobio zabranu detetu, koja ne može da mi se desi, neki udarci, to je samo tištilo u meni, ja sam jednom i rekao da će mi pući ona stvar. Možda je ružno to što kažem, ali u ovoj priči, Paulu ne treba da ubrajam", ispričao je Toma.

foto: Printscreen/Zadruga

"Ja jesam prošao golgotu, samo zbog svog mozga, mogu i sebe da krivim zbog nekih stvari, što se tiče moje porodice. Mislim na majku, ali više ne želim da te stvari pričam", dodao je Panić.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir