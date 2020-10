KRISTIJAN SKOČIO DA TUČE TOMOVIĆA, CIMERKE VRIŠTE OD STRAHA: Kada je Crnogorac ovo pomenuo Goluboviću, pala mu je roletna! (VIDEO)

Vladimir Tomović objasnio je da je Kristijan Golubović ili izmislio ili slagao ili pročitao komentar kada je bio van "Zadruge" da postoji grupa o Jovani pod imenom "Mala f*fica".

Kristijan je odmah zbog toga upao u svađu.

"Da li sam te slagao nešto do sada ili u savetima pogrešio?", pitao je Golubović.

"Niste", odgovorila je Jovana.

"Slušajte sada, ja informacije koje imam, oni mogu da sanjaju. Ja ne spominjem. Ja se ne bavim komentarima kao neki koji nemaju ni kučeta, ni mačeta. Kada sam došao od kuće, rekao sam da postoje Homović i Mali homovič, Tomović i Anđelo. Rekao sam da postoji i grupa Mala f*fica. ALi postoji i Mali i veliki vićgla (Tomović i Vuk). Prozvao ih je ovaj, pa je grupa napravljena. Mene to ne zanima, neko se bavi. Fran je jednog nazvao gl*vić, pa je nastao i drugi. Jovana, a tebi kad zatreba savet, ti uvek dođi", objasnio je Kristijan.

"Normalno, sve mi je jasno. Kristijan nema lepo mišljenje o meni, to je jasno. On je to video, čuo, izmislio, slagao, mene to ne zanima. Ne znam odakle potreba da se meša u moj odnos. Ne doživljavam ovo što on priča, nikada nisam dodirnuo muškarca u s*ksualnom smislu. Kada su muškarci u pitanju, čistiji sam nego svi od vas", pričao je Vladimir.

"Šta pričaš tim? Opet ćeš da cviliš, p*ćkice. Opet ću majku da ti j*bem, p*čko jedna smrdljiva", odbrusio je Kristijan i bacio flašu, a obezbeđenje je uletelo u kuću.

"Ja te se ne bojim, to ti je jedini problem u životu", poručio je Vladimir.

