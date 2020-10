MINU SAM POKUŠAO DA DOZOVEM PAMETI, ALI MI NIJE DORASLA NI 20 POSTO! Mensur priznao kada će se u rijalitiju pridružiti BIVŠOJ!

Veza Mine Vrbaški i Mensura Ajdarpašića obeležila je treću sezonu rijalitija.

Mina i Mensur raskinuli su ubrzo, a sada je Mensur izneo detalje.

Kada možemo da očekujemo tvoj ulazak u rijaliti?

- Kada budem najavio svoj ulazak to će biti javno, na mom profilu, te iste večeri kada bude trebalo da uđem. Još uvek smo u pregovorima, ukoliko bude došlo do toga, svakako će se saznati.

Priča se da poseduješ eksplicitne fotografije Mine Vrbaški koje planiraš da iznešeš u javnost?

- Ne, ne postoji ništa tako. Ja takve Minine fotografije ne posedujem. Gomilu njenih fotografija poseduje javnost. A i da posedujem, ja svakako to nikada ne bih uradio, jer to nije nešto čime bih se inače bavio.

foto: Printscreen

Pojedini mediji su preneli informaciju da si trenutno "nestabilan" da bi ušao u rijaliti?

- Nisam bio psihički nestabilan, već psihički nespreman da u tom trenutku kada sam dobio poziv uđem u rijaliti. Ja i Mina smo imali dogovor da ne ulazimo u četvrtu sezonu i ja sam taj dogovor želeo da ispoštujem. Međutim, ona me je preduhitrila, desilo se to što se desilo. A i ako bi ušao, to bi svakako bilo u vremenskom periodu od šest meseci, ništa duže od nekih igrača koji nešto vrede.

foto: Printscreen Pink

Ukoliko bi ušao u "Zadrugu 4", da li bi pokušao da se osvetiš Mini što te je "izigrala" što se vašeg dogovora tiče, ili bi sve to ostavio negde u prošlosti?

- Sve zavisi kako se ona postavi prema meni. Ona, a i bilo ko drugi tamo. Ja zaista nemam nikakav problem. Ona mi nije dorasla ni 20 posto od mojih 100 posto, tako da ako bi ona imala potrebu za nekim raspravama, meni to uopšte nije potrebno u životu. A taj kontekst kroz koji me ona provlači konstantno, ne znam čemu... Ta priča "šta sam ja sebi dozvolila da meni neko radi sve to", ja evo ne znam... Ona ništa nije doživela od mene što nije doživela od bilo kog drugog zadrugara ili nekog drugog partnera napolju. Ja sam se stvarno potrudio da izvučem ono najbolje iz nje, da je volim, da joj ukažem na neke stvari i da je dozovem pameti - da bude devojka koju bi gledali malo drugačije od onoga kako su je do tada gledali. Žao mi je. Ja sam se trudio oko nje, i zaista sam je onoliko voleo. Neke stvari nisam zaslužio. U javnosti ne pričam o našem odnosu, inače šta bi sve mogao da napričam, ali ne želim to da radim!

