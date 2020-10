KRISTIJAN O FAJTU SA TOMOVIĆEM I ODNOSU SA STANIJOM! Golubović otkrio šta bi se desilo kad bi ona ušla u rijaliti, pa poručio OVO

Kristijan Golubović nedavno je bio na saslušanju zbog pretnji smrću Staniji Dobrojević, a sinoć je ponovo imao konflikt sa Vladimirom Tomovićem.

On je sada progovorio o sukobima sa njima, pa odgovorio na pitanje koje se ticalo Dobrojevićeve.

"Imao si konflikt sa Tomovićem, gde se pominje i Stanija. Šta imaš da kažeš o tome i kako bi reagovao kada bi ona ušla?", pitao ga je Car.

"Najgori je pas koji ne laje! Ona i ja smo imali neki kontakt tada, bilo je 90% korektno, 10% nekorektno! Ja uvek mogu da svarim sve stvari. Ja nisam došao u rijaliti da raskrinkavam bilo šta. Ja osetim kao čovek kuče, kad neko zareži, na primer. On treba da me hejtuje ako me ne voli, a ne te igrice, toplo-hladno", objasnio je Kristijan i dodao:

"Ja bih samo ispričao jednu situaciju o jednom našem boemu. Prilazio je mojoj devojci tadašnjoj i ja ga pitam za to, pa krene tuča. Onda smo pružili ruku jedno drugom, pa mi je objasnio ko je. Smešna je bila ta situacija, ali smo sve rešili. Takav je bio Care Partibrejker! Za 20 godina robije sam ja pročitao 5000 knjiga, mnoge sam odvikavao od cigare. Kamo sreće da su ovi mediokriteti bili 20 godina. I nemojte me više pitati za ljude koje sada vidim i nikad više", rekao je on.

