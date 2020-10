OD MALENA MI JE FALILA LJUBAV I OČINSKA FIGURA! Aleksandra se SLOMILA, pa zaplakala na sav glas! Progovorila o TRAUMAMA koje ima!

Aleksandra Nikolić tokom gledanja snimaka naišla je na meti osuda svojih cimera zbog klipa na kojem je priznala sve šta oseća prema Filipu Caru.

"Ne mogu više među ovim ljudima, ovo je strašno, nemam samopuzdanje", započela je ona, pa otrčala kod Drveta mudrosti gde je molila za poziv sa porodicom.

Ipak, tu se slomila, te je otvorila dušu i progovorila o teškom periodu.

"Moji izbori muškaraca su pogrešni, ne znam da li ću naći nekoga ko će me voleti, ikada. Od malena mi je falila ljubav, očinska figura, nikad to nisam imala u životu, nikad. Borila sam se kako sam znala, sama, i kad je majka ostala bolesna, nikad nemoralna. Kao da sam rođena pod nekom nesrećom, nikad nisam videla oca i majku srećne zajedno, samo scene koje neću pomenuti, to su traume koje su ostale u meni, možda se zato tako i ponašam", pričala je kroz suze.

