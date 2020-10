KIJINA MAMA OPLELA PO SLOBI! On je LJIGAVAC, kleo se u ljubav, za 7 dana je prevario! Kockareva je htela da potraži STRUČNU POMOĆ

Jovana Tomić Matora i Nadica Željković govorile su o ljubavnim problemima, pa se Nadica osvrnula na Vuka Moba koji je izneo šok detalje iz veze sa njenom ćerkom Kijom Kockar.

Ona se tom prilikom dotakla i svog bivšeg supruga, ali i bivšeg zeta, pevača Slobe Radanovića.

"Tako sam i ja završila sa Kristininim ocem, a ovaj Kijin on je ljigavac, kroz život ide ljigavo, daje joj nade, biće sve u redu. Kleo se u ljubav, pa za sedam dana, Luna posle našla novog dečka, on novu devojku, on je dao nož u leđa, došao nož do želuca, hteo da se ženi u rijalitiju", pričala je Nadica aludirajući na Radanovića.

"Htela je stručnu pomoć, ma koja stručna pomoć, ja sam ti stručna pomoć. Odmah je zagrlim", pričala je Željkovićka kako teši svoju mezimicu, pa dodala zbog čega je Vuk izneo brojne optužbe na Kijin račun.

"Ona nije htela javno da ide, on se isfrustrirao. Isfrustrirano, napušteno, tako on meni deluje".

