JOVANA LJUBISAVLJEVIĆ PLAKALA NA ČORBINOM RAMENU! Gušila se u suzama, pa otkrila detalj iz veze sa Lukom koji niko nije ZNAO!

Jovana Ljubisavljević se jadala zbog njene veze sa Lukom, kom je inače danas slava i imendan, te se ona prisetila kako su to proslavljali u krugu njegove porodice.

"Danas je Lukin imendan i slava koju sam ja postavljala i sklanjala. Mislim, Lukina je, mislim, možda i moja, svakako sam sa njim bila i čekala njegovu porodicu, i znam kako su me prihvatili i znam kako me vole i sad treba da razmišljam kako će on da bude, paranoja za paranojom, bez ikakvog delića inforamcija", ispričala je Jovana.

Jovana se potom bacila Milanu Jankoviću Čorbi na rame, koji joj je poslužio kao uteha zbog svega što ju je stiglo.

"Pokaži da si prava! 'Ajde ljubavi moja, izdrži, imaš priliku da pokažeš da si najjača", rekao je Čorba.

