NISMO PRAVILI DETE, EMOCIJE SU SE UGASILE PREMA JOCI! Maja Marković iznela sve detalje o vezi sa Putnikovićem: Nisam bila ISKRENA!

Maja Marković je ustala i iznela sve detalje o njenom odnosu sa Jovicom Putnikovićem, kog je javno prevarila.

"Ispunjen sam emotivno i srećan sam što mogu da je nazovem svojom devojkom! Nisam se stideo svojih emocija, ove emocije nisu iste kao klinačke, ovo su ozbiljne emocije i ja ih ne krijem nismo malo! Iskreno, da je prijatno nije, ovde smo svi da komentarišemo odnbose i druga situacija ne postoji. To nas ne može da poljulja, bitna nam je i draga podrška, a oni koji nas ne podržavaju mi smo imuni na to, ali saslušamo", rekao je Alen.

"To nije bilo isforsirano, a on je bio tu uz mene kao podrška posle bivšeg muža, prihvatio je i moje dete! Da nisam sigurna u Alena, ne bih se upustila u to, i ispada da ja lakoverno ulazim u sve, a moje emocije prema Joci počele su da se gase. On je mene podržao za ovo, ali on me je podržavao, jednostavno ovde se sve prelomilo u meni i znam da ispadam loša. Što se tiče naše veze, rekla sam da mi je značio jer je bio uz mene,a možda tada nisam bila iskrena prema njemu. Mi nismo pravili decu, ali hteli smo! Rekla sam da je to bila moja jedna od boljih veza, ali i tada emocije nisu bile iskrene i brak sa njim ne bi bio dobar i iskren, nisam bila spremna. Sve je izgledalo kao da se ovde ništa neće desiti, ali nemam šta da kažem nisam mogla protiv sebe", rekla je Maja.

"Pošto se on oglasio kako se oglasio i mi smo shvatili da nisu zajedno, ne smatram da ag je prevarila", rekao je Alen.

