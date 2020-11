OGLASILA SE MAJINA MAJKA PO PRVI PUT! Razočarana u ćerkinog bivšeg verenika, pa oplela: To nije džentlmenski, ona je iznela ISTINU

ZadrugarkaMaja Marković našla se u žiži javnosti zbog prevare sad već bivšeg verenika Jovice Putnikovića sa Alenom Hadrovićem. Sada se oglasila Majina majka Rada, pa je prokomentarisala trenutna dešavanja.

foto: Pritnscreen

"Ja mislim da je tu već sve jasno, da se vidi iz priloženog", započela je Rada.

Na pitanje da li bi Alena prihvatila kao zeta, Rada nije želela da komentariše, ističući da će taj ,,problem" Maja rešiti kada bude izašla iz Zadruge.

Potom je Rada prokomentarisala to što je Jovica izneo tvrdnje da je Maji platio plastične operacije, te je ona istakla da ju je ćerkin bivši verenik razočarao tim gestom.

"To nije džentlmenski, a ona je iznela istinu, da je podigla krevet, on je jeste pomogao, ali ona je imala svoja primala, njoj nije bila potrebne ničija pomoć. Ako joj je pomogao dobrovoljno, šta onda ima da se priča. Mislim da je ružno da se to nameće, sve je moglo na lep i fin način da se iznese", rekla je Majina majka.

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Kurir