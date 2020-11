RAZMIŠLJALA SAM DA TUŽIM NADEŽDU, NJENA MAJKA MI JE PRETILA! Tomina mama očajna zbog Biljićeve! Unuka viđam samo na SLIKAMA!

Nadežda Biljić iznela je brojne optužbe na račun nevenčanog supruga Tome Panića i njegove majke Jasmine.

Ona se sada oglasila i progovorila o ratu sa bivšom snajkom.

"Nikada je nisam uvredila, njena majka je bila toleranta do jedne granice, posle jue bilo pretnje od strane njene majke. Kad je Toma otišao u Zadrugu išli smo da vidimo dete, sve vreme dok sam bila tamo, bila sam šikanirana. Pitala sam Nadeždu zašto me mrzi, a ona je rekla da me ne mrzi. Nekoliko dana je krenula da mi šalje poruke i da me napada. Najviše me je zabolelo to što je rekla da sam zaljubljena u svog sina. Videla sam joj mržnju u očima. Čak sam razmišljala i da je tužim, jer su ipak tu izgovorene preteške reči...", rekla je Panićka i dodala:

"Kada je bilo ono da ju je Toma tukao, ona je priznala da je ona njemu razbila glavu flašom".

Kako kaže, najteže joj pada to što ne viđa unuka Longa kojeg je Toma dobio sa Nadeždom.

"Mnogo me boli što neću videti malog sve dok Toma ne izađe, gledam ga samo na slikama", ispričala je ona u "Premijeri Vikend specijal".

