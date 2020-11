MILICA KEMEZ I BORA SANTANA U ŽESTOKOM OKRŠAJU! Od ranog jutra pale teške reči: Na ivici sam da te IZNABADAM! (VIDEO)

U ranim jutarnjim satima došlo je do žestoke svađe Milice Kemez i Bore Santane, koja datira još od kad je izabran od strane Mine Vrbaški za potrčka sa Ljiljanom Stevanović Lili. Vidno iznervirana, Milica je nekoliko puta nasrnula na Boru, stezajući mu ruku, dok je on pokušavao da sve pretvori u šalu.

- Obrati mi se, samo mi se obrati! Kunem ti se! Samo mi se obrati! Ti si od danas moj najveći neprijatelj, sve najgore ti želim u životu, ti si smrdljivi klošar, đavo - bila je žestoka Milica.

- Za sve što si mi uradio, videćeš! Za ovo što se igraš i što mi se smeješ u facu, videćeš! Nemoj da se sprdaš sa mnom! - odbrusila je Milica.

Zašto lažeš, za sve pričaš da nije istina - rekla je Milica.

- Nebitna si mi u životu, isto si Đukiću radila, pa te šutnuo - rekao je Bora.

- Što njega spominješ. On me nije zezao kao ti - rekla je Milica.

Evo, imam drugu devojku, nju volim i ćao - rekao je Bora.

- Imaćeš deset godina pakla za ovih deset meseci, obećavam ti - rekla je Milica.

- Na šta ti ja ličim, zašto me ponižavaš više, kako možeš? - nastavila je Milica.

- Budeš li me provocirao za stolom, neću da te vidim više, ostavi me na miru, sada stavljam tačku i gotovo je. Je l' ti jasno? Od mene nećeš više praviti budalu od mene, nećeš! Smradino jedna odvratna. Upropastio si me. Što si mi slao ljude ovde da mi govore da me voliš. Odgovori mi na pitanje. Je l' lepo to? Lopta se spušta tako što kažeš da me voliš? - dodala je Milica.

- Nemoj da me čačkaš više, je l' ti nije dosta plakanja i svađanja? Nemoj da me diraš kada prolaziš pored stola. Nemoj da plačeš u krevetu a da smi se smeješ pred ljudima - rekla je Milica.

- Pomeri se da ustanem, lupiću ti šamar, znaš kakav sam kad puknem. Na ivici sam da te iznabadam i vratim u detinjstvo - rekao je Bora.

Kurir.rs

