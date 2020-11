ZNAM DA TI JE LOŠE, ALI MI SMO ZAVRŠILI! Maja PRVI PUT se obratila Jovici kada je čula šta je rekao pre SAOBRAĆAJKE!

Tokom emisije, Bora Santana je ustao i ispričao kako je dobio poruku od bivšeg zadrugara koji se druži sa Jovicom Putnikovićem, bivšim verenikom Maje Marković.

"Evo, ja sam dobio poruku od jednog našeg bivšeg zadrugara, koji je baš dobar sa njim: ,,Jesi li video šta je bilo sa Jocom? Vidi šta je sudbina, on je patio za njom, ne zna šta da radi, čuo se pola sata pre toga, eto vidiš šta mu se desilo. Rekao je: "Ja patim za njom i da poginem, boli me uvo", otkrio je on, a Maji nije bilo svejedno kada je to čula.

"Joca i ja smo imali dobru vezu. Kad sam izašla iz braka, ja sam upoznala Jocu i moji roditelji nisu bili za to, ali sam ja bila ta koje je želela da nam da šansu. On jeste bio uz mene i uz moje dete, sve je brzo krenulo ali to je moja greška. Kada sam ušla ovde, i to što je on turirao motorom, sve mi je značilo. Ja sam počela da se družim sa Alenom, i emocija je bila jača nego prema Joci! Pokušali smo da se distanciramo, ali nismo uspeli. Meni je mnogo krivo i jako me boli, da sam napolju ja bih bila pored njega, ali ja nisam loša osoba i ovo je prvi put da mi se ovo desi", rekla je Maja, a onda se obratila Joci preko kamere:

"Izvini zbog svega što se desilo, znam da nije trebalo da se desi, desilo se, ovo je nešto jače. Izvinjavam ti se i oprosti, ako ne, prihvatam i to. Jednostavno ti i ja smo završili, to je to, ja emocija prema tebi nemam više, ali te volim kao čoveka. Znam da ti je loše, znam da ti je teško, i meni je, iako ovi ljudi govore da nije. Ja nisam takva da plačem i vrištim, teško mi je, ali desilo se šta se desilo. Meni se ovo desilo prvi put u životu", izjavila je Maja.

