BILO JE KRITIČNO, TREMA, JEZA! Stanija Dobrojević o pomirenju sa Kristijanom, šta misli o Tomoviću, pa spomenula novog dečka!

Kristijan Golubović i Stanija Dobrojević, koji su jedno drugom rekli sve što im je na duši, pomirili su se i pružili jedno drugom ruke.

- Kako se osećaš sada kada ste Kristijan i ti pružili jedno drugom ruku pomirenja?

Taj prvi deo emisije, baš mi je bio kritičan, pritisak, trema, jeza, ali nekako sam u ovom drugom delu rasterećena. Ovo mi je stvarno trebalo, da se rasteretim.

foto: Printscreen/Pink.rs

- Kako gledaš na to što se Kristijan i Vladimir Tomović stalno prepucavaju preko tvog imena?

Pratila sam, jesu najkritičnije situacije kada alfa mužjaci krenu jedno na drugo, nadam se da neće više biti toliko te agresije da bi što duže ostali.

Nisi otkrila da li imaš novog dečka. Šta se dešava na tvom ljubavnom planu?

Zaljubljena sam, toliko mogu da odgovorim.

Kako gledaš na to što je Vladimir Tomović posvetio iste stihove Jovani Ljubisavljević, koje je pisao tebi, kao i na to što je precrtao tvoje ime na Zadrugoviziji?

Videla sam, to mi je bilo onako smešno, ne znam što sve to radi, ali okej, to je njegova stvar.

foto: Printscreen

kurir.rs/pink.rs

