RIJALITI ME JE POJEO, IGRAO SAM SE SA OBE! Fran se konačno obratio nakon POMIRENJA sa Paulom! A evo šta kaže o Sanji! (VIDEO)

Fran Pujas obnovio je vezu sa Paulom Hublin, iako je bio sa Sanjom Stanković, a sada je progovorio o odnosu sa njima.

"Želiš pobeći zbog Paule, sviđa ti se Sanja, plačeš zbog Mine, a sa Aleks se igraš. Pojeo te je rijaliti, da li si svestan toga?", glasilo je pitanje Vladimira Tomovića.

"Očito me jeste pojeo rijaliti. Nisam zbog Mine plakao, nego zato što su se igrali sa mnom i zato što sam bio izigran. Rekao sam da mi se sviđa Sanja, a što je najgore, igrao sam se sa obe. Iznela je i Paula u meni, izneo sam ja, bili smo ljuti, živčani jedno na drugo", izjavio je Fran, onda je prokomentarisao intiman odnos Paule i Tome:

"Sumnjam da se ona seksala sa njim, on mi je ozbiljno digao pritisak, dobio je šta je zaslužio i to je to, u lice, jednostavno je. Povredilo me je to što je on počeo konstantno da se meša, a ne da mi se da me neko podj*bava! Sanja i ja niti smo se poljubili, nismo imali jači kontakt od zagrljaja i poljupca u obraz", objasnio je Pujas i slagao da sa Stankovićevom nije imao strastveni poljubac.

