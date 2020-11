NADICA I VUK MOB NASTAVLJAJU RAT ZBOG KIJE! Zeljkovićeva dokusurila repera, pa mu zapretila POLIGRAFOM i samo JEDNIM pitanjem!

Nadica Zeljković i Vuk Mob nastavili su raspravu zbog Kijine afere o kojoj je reper pričao.

"Ja ne mogu njen drveni advokat da budem, ali biću. Rekla je da će ga poštedeti poligrafa, pa je rekla odmah da su bili u ljubavnoj vezi, Kiki Bijonse. Najpametnije bi mu bilo da se ostavi Kije Kockar", rekla je Nadica.

"Ima slika neka što je ona pucala, pa je ona to uradila, spavaća soba je sa desne strane, a drvenu ljuljašku nema, ima jaje, ali to je skoro uzela. Ja sam rekla za poligraf, imam predlog, ali me je najviše pogodilo što je rekao da je ološ, prvo ono što je rekao da je bila u apartmanu, ali za to se izvinio, pogrešio je mlad, ali na kraju da mi kaže da je ološ, baš da je ološ, Boro, njoj kvalitete ne mogu da oduzmu", tvrdila je Kijina majka, a onda je prekinuo Vuk, kako bi se nadovezao.

"Prvo, što se tiče poligrafa, ja sam sam inicirao, ne zbog mene, već zato što je mora verenica zvana dve godine unazad zvana lažovom i mene su pljuvali da sam to izmislio, mene ta priča kao priča nešto ne tangira, ja se ponavljam, to sam izneo, negirao sam od početka, sve dok Đedović nije rekao da moja verenica laže. Moja verenica nikada nije slagala, a što se tiče poligrafa, ja hoću da idem, samo da bi se stavila tačka. Niti sam joj psovao majku, niti nazvao prostitutkom, ja sam rekao da je njena ćerka ološ i šta je tu problem.Svestan sam da je Nadica povređena mojim izlaganjem, ali isto tako, koliko god je ona voli, mora da zna da njena ćerka nije savršena, i da svako od nas ima greške u životu. Ne kažem da treba nekog kamenovati, ali kada je cela ta tema pomenuta i kada se razvlačila, ja nisam inicijator te teme, ja sam samo izneo šta sam izneo", rekao je Vuk.

"Postavila bih mu pitanje da li je bio zaljubljen u Kiju i da li je prestao da je voli", dodala je Nadica.

