KRISTIJAN GOLUBOVIĆ HIT PRIČAMA OSVOJIO CIMERE: Dobio 1.500 franaka NI ZA ŠTA, odoleo ISUŠENJU, a zna i OVAKO da PRORIČE! (VIDEO)

Kristijan Golubović poznat je po svojim interesantnim i zabavnim pričama.

Sada je cimerima ispričao susret sa zgodnom devojkom i jednim dečkom koji je bis*ksualne orijentacije, posle čega je zaradio 1.500 franaka.

"Ja znam šta je hiljadu ipo kilometara, a ne smem kod sebe da imam nešto nedozvoljeno. Znaš li šta je Nemačka noću, a ona došla po mene u 12? Riba miriše, počne da me muva, da priča o nekim treninzima, koji je ovo mišić, ono, meni već bale krenule. Ja se znojim, stane ovako i jede, pa gleda u mene, a ja po telefonu nešto brljam. Pređemo mi, uđemo unutra, dođe neki Crnogorac, došli džipom, prošetali, ručak i kasnije došli Bentlijem... Meni smešno, kao gost večeri Kristijan, ja ne znam da pevam, stao tamo, došao neki maneken, bis*ksualac, doneo neku flašu šampanjca i kao da pijem iz flaše, otvori on. Sad kao slikamo se, on je rekao da je bilo 1.300 ljudi, klinci... Bila je ta Kaća i taj dečko, obezbeđenje... 5.369 franaka je uzeto te noći i on mi se zahvali, da mi 1.500 franaka. Ja ušao u WC, poređao lovu", ispričao je Kristijan.

Kasnije je Golubović otkrio da ne samo da zna da gleda u šolju, već i u gusti sok.

"Ja sam ljudima gledao na sok, popijem gusti sok i okrenem šolju, važno je da samo ostavi tragove, pohvataš slike", ispričao je Golubović.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir