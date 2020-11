ŽENA NEĆE BITI SREĆNA! VREĐALA NAM JE DETE: Kristijan se pomirio sa Stanijom, a od jednog STREPI!

Kristijan Golubović suočio se sa svojom nekadašnjom velikom prijateljicom Stanijom Dobrojević.

Nakon pomirenja koje je palo između Kristijana i Stanije, Golubović je podelio prve utiske.

foto: Prinskrin / Pink

"Ispalo je malo ozbiljnije nego što sam mislio da će biti. Nema za šta da me tuži jer je u pitanju slana šala, ona moja sprdnja po kojoj sam poznat", rekao je Kristijan u "Premijeri" i dodao da njegova supruga sigurno neće biti srećna zbog ovog pomirenja:

"Žena neće biti zadovoljna jer će reći: "Vređala nam je dete, vređala je mene, sve, a ti si prešao preko toga". Ne, ja nisam prešao, nisam imao šta da pređem preko izjava hejtera koje je ona samo pogodila, i za to mi se iskreno izvinila. Izvinila mi se za to što je rekla, jer je slušala hejtere, a bila je uvređena zbog nekih drugih prozivki i to je posledica toga."

