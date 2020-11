VUK MOB POKUŠAO DA SE OPERE OD VEZE SA TAROM! Isplivalo sve na videlo, Simova ga javno demantovala: Otkrila škakljive DETALJE!

Vuku Mobu je bilo postavljeno pitanje da li je sa Tarom Simov bio u vezi ili kombinaciji, a ona ga je raskrinkala skroz.

Rekao si da si sa Tarom imao nešto pre, možeš li reći da li je bila u pitanju veza ili kombinacija? - glasilo je pitanje.

"Nije bilo ništa, poljubili smo se par puta. Bila je kod mene, ali sam je zaključao, jer mi se javila da nema gde", objasnio je Vuk.

"To nije bio prvi put da sam bila kod njene, mi smo iz kraja i roditelji nam se poznaju. Ja sam tada to gledala kao vezu, bila sma zaljubljena u njega. Počelo je sve od nekog spota, kasnije smo se upoznali. Pre toga je raskinuo sa Tijanom. Duga je to priča, bila sam i sa njegovom majkom kod kuće", demantovala ga je Tara.

"Tara, ne pomažeš mi uopšte!", rekao je Vuk.

