JEDAN MUŠKARAC ZNA SVE O MILANU JANKOVIĆU ČORBI: Izbačen je iz internata, nosio DUGU KOSU, a razveo se pre 30. godine! ŠOK DETALJI

Milan Janković Čorba dolazi iz Kraljeva, a sada je rijaliti učesnik.

Vladimir Jovanović, dečko koji je delio školsku klupu sa Čorbom, ali i sobu u internatu dok su učili da budu vrsni kuvari, progovorio je o životu rijaliti učesnika.

Na pitanje da li ce Ćorba biti otvoren za ljubav u Beloj kući Vladimir je imao jasan odgovor:

- Imao je puno devojaka i uvek je bio veliki šmeker, što se tiče "Zadruge" ako mu se neka devojka svidi dovoljno siguran sam da on to neće držati u sebi već da se otvoreno pokazati svoje emocije - završava Jovanović.

Zbog jedne od njih Vladimir je bio izbačen i iz internata.

- Na drugoj godini smo napravili noćnu žurku, dolazile su devojke koje nisu bile iz internata u Vrnjačkoj banji. Mi smo bili na prvom spratu, glavni inicijator svega bio je naravno Milan. To jeste bila dobra noć, ali platili smo tako sto smo odmah bili izbaceni i od tada smo ziveli privatno - priča on i dodaje da su se gošće do njihovog prvog sprata na kome su bili pele merdevinama!

Podsetimo Čorba je profesionalni kuvar, ali se bavi muzikom, a njegovi spotovi broje milionske preglede na "jutjubu". Prilikom svog predstavljanja pričao je da je prošao trnovit put do trenutnog uspeha i život bez struje i vode mu je pomogao prilikom sazrevanja. Milan je 1991. godište, ali je već razveden.

Kada je ulazio u "Zadrugu" Milan je rekao da najviše voli prirodne devojke, ali da posle nekoliko rakija mogu i silikonke da prođu. Milanov prijatelj istakao je da je Čorbi bilo jako teško kada se ošišao.

