IZGUBILA SAM PORODICU I FRANA! Paula Hublin nema više šta da izgubi, zapretila javno: Ja ću sada gaziti preko mrtvih! (VIDEO)

Paula Hublin je bila potpuno iskrena i otvorena, te joj je priznala kakav joj je plan za dalji borakav u rijalitiju.

"Ja više nemam šta izgubiti. Izgubila sam sve, porodicu, Frana. A takve osobe su najgore, ja ću sada gaziti preko mrtvih", rekla je Paula.

"Moraš mu prići", savetovala je Ana.

"Ne mogu, vikaće na mene, ja to ne mogu slušati. Imala sam samo jednom takvu situaciju, sve sam radila zbog dečka i svi su znali da sam zaljubljena u njega, a on me ponižavao. E, onda sam shvatila da ne može tako... Da mene neko spušta, a ja njega uzdižem", objasnila je Paula.

