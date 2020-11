PROCURILI EKSPLICITNI SNIMCI BIVŠE INSPEKTORKE! Lilin sin van sebe, ne može da veruje šta mu je majka priredila: RAZOČARAN SAM!

U javnost su isplivali eksplicitni snimci zadrugarke Ljiljane Stevanović Lili koje je snimila potpuno naga u krevetu, i koji sada kruže društvenim mrežama.

Naime, ona je sporne snimke navodno slala bivšem partneru Bob Sinkleru, a sada kada su ugledali svetlost dana, oglasio se i njen sin Dimitrije.

On ističe da je veoma razočaran u majku, i ne krije da je u šoku zbog svega što mu je priredila.

"Ne znam šta da kažem, razočaran sam jer je uopšte dozvolila to kao ozbiljna žena. Sa druge strane, u današnje vreme partneri i šalju jedno drugom snimke, i ako ne podržavam to. Eto, oni su verovatno imali neku svađu između njih za koju ja ne znam, pa je on to objavio", priča Dimitrije i dodaje:

"Sad je na to uticala i njena popularnost, eksponiranje, da to sve dođe na videlo. Svestan sam da dosta ljudi u nekom emotivnom odnosu razmenjuju svoje slike, snimke, ali kako da kažem - oni su anonimni i to ostane između njih ili ako neko pošalje nekom drugom, uglavnom muškarci to rade, i to onda kruži u određenom krugu ljudi. E sad, razlika je što je ona već postala popularnija, jer mnogo ljudi prati "Zadrugu" i jednostavno se desilo to što se desilo", rekao je mladić.

