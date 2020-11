IMAM NOVU DEVOJKU, NJU NI NE SPOMINJEM! Oglasio se Tarin bivši dečko: Simova će POBESNETI kada ovo čuje!

Bivši rijaliti učesnik, Mateja Matijević često je tema ukućana Bele kuće.

Inače, odnos Maje Marinković i Mateje bio je jedna od glavnih stavki koje je Tara Simov zamerala Matijeviću tokom njihove veze, a ove dve zadrugarke često su dolazile u konflikte, kada je Tara pravila ljubomorne scene, a Maja je dodatno provocirala flertom sa Matejom.

U Belu kuću se sinoć, osim Maje, uselila i Ermina Pašović, koja je Tari prenela određene informacije. Tara je grupi zadrugara prenela ovo:

"Dečko je rekao da ga boli k*rčina za mene. A ja ušla i lažem narod da me je voleo, da bih ispoštovala njega. Ja znam da me on nije voleo, a ovde pričam da jeste. Izvolte sad pakao od života (misleći na pritisak fanova, medija...). Ne interesuje me više", otkrila je Tara tad.

Tim povodom oglasio se i Matijević koji je prokomentarisao čitavu situaciju.

"Video sam. Ja mislim da je Ermina tu iznela svoje mišljenje. Ja ne pričam nikome o Tari, niti je spominjem. Sa Erminom je nisam spominjao, tako da mislim da je iznela svoje lično mišljenje. Niti sam sa njom razgovarao o Tari, niti sa bilo kim pričam o njoj", rekao je Mateja, pa istakao da ne priča o bivšim odnosima, jer ima devojku:

"Izbegavam da pričam o tome, ja imam svoju devojku sad, bilo bi ružno da pričam o nekom bivšem odnosu od pre par meseci", zaključio je Matijević.

