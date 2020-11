NJEMU TREBA ŽENA DOMAĆICA, DA MU RAĐA DECU, ALEKSANDRA JE KRENULA LOŠIM PUTEM! Mišelova majka nije za njegovu vezu sa Nikolićevom

Mišel Gvozdenović i Aleksandra Nikolić veoma su se zbližili, pa su se u jednom momentu našli zajedno ispod jorgana.

On je dobio pitanje povodom ove situacije sa Nikolićevom i demantovao bilo kakve dodire ili simpatije.

- Nije se ništa dogodilo ispod jorgana, ona se samo pokrila tu kod mene. Njene ruke nisu bile tamo gde ne treba. Ja ovde neću biti ni sa jednom devojkom, jer mi se za sada nijedna ne dopada - rekao je on.

Sada se oglasila i Mišelova majka Hana koja je prokomentarisala njegov izbor.

- Njemu treba žena, domaćica, da sedi kući i da rađa decu! On dosta radi i zarađuje! I naravno da ga podržavam za sve što je rekao! Ja sam majka trojice sinova, naravno da mi je trebala pomoć, ali nikome ne treba žena koja ne zna da pospremi, spremi ručak. naravno da bih ja podržala svaku snajku, ali to je zato što njega podržavam - počela je Hana, pa dodala:

- Meni je Aleksandre žao, ja sam majka, vidi se da nema lošu dušu, samo je krenula lošim putem devojka. Mišel je ipak drugačije vaspitavan i ja sam sigurna da njega ne zanima taj tip devojke kao što je Aleksandra. To je rijaliti i oni su bliski jer sa njom može lepo da se druži, što ne može sa svakim, a tamo je jako bitno imati sa kim da porazgovaraš. Mišel ume da kuva i samostalan je čovek, ali mu ne treba devojka koja neće hteti da mrdne prstom. I taj Bujanovac, ma ne znam više, ali svakako nije lepo da jedna devojka bude deo takve teme - rekla nam je Hana.

- Ali stojim iza toga da ženu koju on izabere, mi nećemo imati ništa protiv, jer znamo da će on izabrati kako treba, ipak on ima 32 godine - zaključila je ona.

