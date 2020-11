BIO SAM VAN SEBE KADA SAM VIDEO DA MI JE TA DŽUKELA PRETUKLA ĆERKU! Majin otac POLUDEO zbog Janjuša, otkrio kroz šta je ona prošla

Maja Marinković sinoć je prvi put suočila sa bivšim ljubavnikom Markom Janjušević Janjušem, nakon optužbi da ju je pretukao.

Ona je sinoć pred svima otkrila detalje njihovog odnosa, a tim povodom oglasio se i njen otac, Radomir Taki Marinković.

- Usijao mi se telefon od sinoć. Maja je sinoć ispoštovala sve osim one džukele Janjuša! Oduševljen sam kako se sinoć predstavila tamo. Za Janjuša je reč ''džukela'' mala reč, šta biste rekli nekome ko je pretukao vaše dete? On je pobegao u ''Zadrugu'', imao je sreće, ja sam tog dana video u novinama šta je uradio Maji. Iz novina sam saznao. Ja sam se šlogirao kad sam video da mi je ta džukela pretukla ćerku. Bio sam u čudu, van sebe... Odmah sam pozvao Maju, ona je spavala. Ona mi je tada rekla da nije smela ništa da mi kaže i da je to bila onda kad mi se nije javljala. Ona tako plava nije mogla da dođe tetki na godišnjicu. Rekla mi je: ''Nisam mogla tako plava da se pojavim, mi smo se malo potukli, on mene udario dva, tri puta, ja njega dva, tri puta, nije bilo toliko strašno''. Meni nije jasno kako može čovek od 150 kilograma na ženu od 50. Maja nije smela da mi se pojavi na oči takva 10 dana - započeo je on svoju priču i dodao:

- Govorila mi je da je ljuta na mene, pet dana se nismo ni čuli, a posle je izbegavala da se vidi sa mnom, dok joj ne prođe to. Ima sreće što je ušao u ''Zadrugu'', inače bi napravio i njoj i meni maler. I sam sebi... Svako bi skočio da zaštiti svoje dete, ja samo nju imam - kaže Majin otac i dodaje da su sve vreme trošili njen novac, te da je ona ostala bez para finansirajući Janjuša.

- Taj klošar, beskućnik je sve vreme bio u Majinom stanu. Ona mi je priznala da nikada u životu nije platio nijedan ručak, nijednu picu, pljeskavicu... Rekla mi je da mu je i taksi plaćala, da ni sama ne zna koliko je para na to potrošila... Kaže on dođe, nema para za taksi, ona pukne 2.000. Bila je zaljubljena, a kad je videla kako je iskorišćava... Ona je na kraju otvorila dušu i meni priznala kako ju je iskorišćava za pare, za stan, nije imao gde da stanuje. Vadio se na to da mu novac treba za Krunu, da obezbedi dete, a sve pare prokockao. Nego, gde su Majine pare? Zbog tog idiota i ona je ostala bez para - rekao je Taki.

