TOMOVIĆ RASPLAKAO NECU, NIJE MOGAO DA SE SMIRI! Vladimir otkrio BOLNU istinu o cimeru, svima skrenuo pažnju na njegov PROBLEM!

Vladimir Tomović je vođa ove nedelje i došlo je vreme da podeli budžete zadrugarima.

On je komentarisao svoje cimere, a kada je došao red do Nece Lazića, nastao je muk, a on se rasplakao.

- Poslednji veliki budžet ide Neci, on je predivan momak. Vaspitano je dete, dobar je zadrugar, postaje sve bolji. Ima probleme, ali ja želim da budem tvoj drug. Neca u ovom rijalitiju ne može da se seti likova svojih roditelja, kad zažmuri ne može da se seti likova svojih roditelja, on je dete, ima probleme, treba mu pomoć. Pre i posle svega on je dete i drug moj. On ima veliki problem, on je dete, ima 19 godina. Zamislite da sad zažmurite i da ne možete da se setite roditelja. To je bolno - pričao je Tomović, dok Neca nije mogao da zaustavi suze.

