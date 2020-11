VUK MOB DEMANTOVAO KIJU! Ovaj odgovor na poligrafu je ŠOKIRAO SVE! Nadica odmah skočila na Vuka Moba: Ja SUMNJAM u sve to!

Vuk Mob je otkrio sve detalje odnosa sa Kristinom Kijom Kockar, pa otkrio i da li je bio zaljubljen u nju.

"Da li si bio zaljubljen u Kiju?", glasilo je pitanje.

"Nisam zaljubljive prirode i teško se vezujem za ljude. Ona se meni jeste sviđala, mlada je, lepa, kome se ne bih svidela? Svako bi želeo pored sebe tako nekog. Ali da sam bio zaljubljen, nisam", rekao je Vuk.

"Ja sumnjam u sve to. Malo me je začudilo ovo pitanje sada. Ne znam šta je onda to što te je razbesnelo, ako nije zaljubljenost, mora da je bes", rekla je Nadica.

